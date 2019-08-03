讀書差冇問題　陳國峰唔逼囝囝做乜做物

藝人陳國峰（Penny）有子萬事足，囝囝陳梓燐（Regan）差3個月就滿2歲，不少親子活動，Penny都會帶Regan出來見見世面。他笑言：「有時阿仔屋企好悶，帶佢出嚟見吓同事，感受吓我做嘅工作啦，雖然佢仲係好細，就係訓練吓佢見多啲人，唔使咁驚青。」



問到Penny是嚴父還是開放老竇？他覺得自己是絕對開放式：「我唔係怪獸家長，唔會逼佢做乜做物，唔想畀佢有壓力，畀佢有自由，就算佢讀書唔叻，可以鼓勵佢做其他嘢。」兒子Regan可有遺傳有唱歌天分？他有觀察兒子，覺得他未必喜歡唱歌，但就好有節奏感，最開心是愛聽老竇唱歌：「之前我嘅演唱會，全程兩個半小時，Regan就乖乖坐定定聽我唱歌，運動細胞嚟講，我就鍾意踢波，咁我都想同阿仔同我一齊踢，佢依家識踢㗎，踢個波都有啲力㗎。」Penny稱待兒子大一點，就會帶他出外看世界：「之前都有帶過佢去旅行，但始終太細個，未有認知力，到再大啲去旅行會去大自然嘅地方，接觸唔同嘅事物。」



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