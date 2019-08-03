原來讀錯好多字！懶音馮盈盈配音遇困難

藝人吳業坤、周柏豪、馮盈盈及泰臣等早前為《憤怒鳥大電影2》作配音，吳業坤負責聲演主角，因此對白最多，忙於拍攝劇集的他趁幾日空檔完成配音工作：「今次配音同時兼顧拍劇都有少少辛苦，不過能夠順利完成好有滿足感。我要以好低沉嘅聲音去配呢個角色，估唔到自己把聲可以壓到咁低，差啲認唔出把聲係自己，哈！」



至於周柏豪及泰臣第二度為同一角色配音，泰臣笑言：「我個角色講嘢好快，好在有上一集經驗，所以對住一輪咀嘅對白都冇問題。」柏豪卻覺得今次比上次難度加倍：「因為今集好多笑位，要忍笑係最難，好辛苦。」



為懶音問題狂練



盈盈今次是首次挑戰配音工作，所以事前十分緊張，幸好最後超額完成，她配音時手舞足蹈兼七情上面，大家對出來的效果都十分滿意，連老師都大讚她表現出色。盈盈自言為懶音問題下了不少功夫：「如果唔係今次配音，都唔知自己平時讀錯咁多字，所以我一收到對白，就喺屋企狂練。」她稱若動畫再有續集的話，她想挑戰聲演壞人的角色。



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