重遇泰國小姐　尚羚公開當年同居關係

爵士歌手尚羚早前獲邀到成都，在當地舉行的《2019國際友誼小姐全球總決賽》擔任評委，首次到成都的她，此行最開心是與好友泰國小姐重聚，尚羚說：「我哋係2004年參加亞姐時識，佢代表泰國，當年我贏咗最上鏡小姐和完美肌膚，佢就贏咗友誼小姐，每次見面都會勾起好多美好回憶，諗番起上嚟咁多年，我今次去成都主要係慶祝我哋嘅友誼。」



尚羚稱當年選美過後，曾到訪泰國對方的家「同居」了差不多兩個月，自此成為閨蜜，最搞笑是，今次見面的話題，竟然是講生仔，尚羚說：「佢係一個大忙人，一位成功嘅生意人，有搞美容、香水、護膚品生意，大家講起生仔時，佢原來有諗過搵代母。當年選美時，大家都未結婚，女仔都係講吓扮靚，依家大家都準備做媽咪，友誼更上一層樓。」至於她的造人大計，她笑言正在努力中，因與老公各有各忙，揚言要努力調理身體兼黐住老公。



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