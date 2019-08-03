東方日報C1：蔡一鳳爆知名女星丈夫欠債6億耍賴

名媛蔡一鳳性格豪爽，是朋友圈中出名的義氣女，近日她突然在社交平台不吐不快，爆出一位「知名女星的丈夫」向其家人借數億巨款，至今連本帶利近6億元，不但一直拖欠未有還清，更反過來恐嚇要她撤告，不然反告她詐騙及令她不能回內地，蔡一鳳無懼惡勢力，一於追到底。



日前深夜，蔡一鳳（Michelle）突然在社交平台發文，披露一名「知名女星的丈夫」向其家人借了數億巨款，拖足4年仍無法全數還清債項，連本帶利欠其家人高達5億8千萬元。該「知名女星的丈夫」以助手開出的支票作抵押，當中6千萬支票被彈票，Michelle無計可施下，惟有透過訴訟追討，但對方竟然惡人先告狀，向她發難，連續多月來不斷出言恐嚇，望迫使她撤案。



有政治力量撐腰



Michelle形容事件是「賊人猖狂」、「賊喊捉賊」，她寫道：「據說4年多前有一位『知名女星的丈夫』欠了我家人3億7千多萬，拖拖拉拉還了1億5千多萬，還剩下2億2千多萬，4年多來一直沒有還，抵押了一兩個億的支票，跳票了。」Michelle接着寫：「賊人竟然喊捉賊，幾個月下來恐嚇利誘我必須撤案，否則反告我詐騙，說不然還出動他背後強大的『政治力量』，讓我回不了國內，好怕吖，這錢還追不追好呢？連本帶利5億8千多萬，今天還在那兒繼續恐嚇我。」字裏行間毫無懼色，由於她諮詢過律師，認為「知名女星的丈夫」理據可笑。



辯稱已交還朋友



Michelle更爆對方用一個極之無稽的理由狡辯，她寫道：「他說他把欠我們家的錢拖到了2017年底，就還給了我們的朋友，所以他錢還清了，這個是甚麼道理？我怎麼都聽不懂？」



事後記者聯絡上Michelle，她坦承正循法律途徑追討：「我已經告緊個助手，至於他背後的老闆現在不宜多提，如果到時候需要上庭，法官問起我，我會照實回答。」對於遭受恐嚇一事，她不忿有人欠債後，竟可施以如此惡劣手段：「希望對方及早正視或者還錢，不要再做無謂的小動作來拖延，呢6千萬（彈票支票）只不過是對方欠的部分錢而已。」



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