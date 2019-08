歌手林奕匡今年六月飛到美國進修音樂,同老婆李靄璣分開個半月嘅佢,呢日終於學成歸來返嚟香港!喺呢個大日子,李靄璣梗係要去機場接老公機,更捕捉對方推住行李出嚟個一刻!佢喺社交網透露咁想老公返嚟,原來係有重要任務畀對方做!佢話:「he’s finally back and now he can fix all the home electronic stuff that I messed up,like vacuum, my room light and printer (佢終於返嚟啦!依家佢終於可以整番好我唔小心整壞咗嘅家庭電器,例如吸塵機、我間房嘅燈同埋打印機!)」



