同林憶蓮點相處？恭碩良靠呢招玩無賴

歌手恭碩良（Jun）在麥花臣場館舉行入行20年紀念騷的尾場演出，獲JW（王灝兒）等到場支持，但不見女友林憶蓮影蹤。嘉賓岑寧兒出場合唱《5:59pm》，剛從日本回來的她很榮幸可以做嘉賓，Jun表示：「好想同你合作好耐，之前喺台灣做咗你嘅騷，幫你打鼓，我喺啲好好嘅歌手面前係小fans，未到淆底嘅，但有limitation。」其後唱到《愛空間》時，岑寧兒再出場合唱，大讚Jun的歌好好聽。期間Jun搞笑在台上即興示範，教大家可以怎樣無賴地應付另一半的責罵，他分享：「兩個人喺埋一齊最緊要係笑，錢、身材60歲之後就係nothing，有幽默感、令大家笑，生命都會長久啲。」唱完《月球人》後，Jun出來encore兩首歌，尾聲時他眼濕濕多謝大家，又跟全場影大合照，謂希望下年再見。



怕壓力唔敢去後台



騷後Jun送贈黑膠碟給眾支持單位，講到他尾聲時眼濕濕，他表示：「尋日覺得自己表現可以好啲，今晚就係因為見到大家嘅眼神好似話畀我聽『你得㗎』，見到好多好耐嘅支持者嚟，下次唔知幾時再開，當最後一場處理。（你話希望下年再開？）希望，但有時應承唔到。」他又多謝好多朋友來支持：「我好少入去後台，因為會大壓力，但鍾意我做騷人哋嚟我後台。」他又表示希望大家睇完他的騷可以放鬆：「將場外面嘅嘢擺低喺出面，身為娛樂界嘅我只可以盡力寫多啲歌，依家呢個氣候開騷更要擺多啲心機，嚟到呢度冇分國界、膚色、語言。」



避談女友林憶蓮



Jun又謂做鼓手這個夢想已達成很多次：「每人要有個list想做咩，要聽自己嘅心，要有個bucket list。（你仲有咩未做？）好多嘢未做，嚟緊想完成手頭上工作去照顧澳洲嘅爸爸，佢一把年紀，由細到大同佢感情唔係咁好，但佢都係玩音樂，希望可以同佢夾band，做仔會盡力做好本份。」本月18日生日的他又透露即將42歲：「想擴闊下自己生意嘅諗法，而且喺呢行都打滾咗20年，雖然中間失蹤咗10年，因為搵唔到自己。」問到生日與憶蓮怎樣慶祝？他即笑住避談：「只可以講今晚係我嘅晚上，只想講我同張唱片，多謝大家關心。」



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