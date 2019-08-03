安七炫唔止腳踏兩船？女主播暗指曾捉姦在床

韓團H.O.T出身的39歲男星安七炫，前日與29歲車模禹珠安及35歲女星鄭柔美同日爆出戀情後，被懷疑一腳踏兩船，昨日他發文道歉稱已與禹珠安分手，卻避談鄭柔美。



而現年36歲的失婚女主播吳靜妍，昨日在Instagram（IG）上傳安七炫與禹珠安登上熱搜榜的截圖，並留下意味深長的內容：「真摯交往半年，卻發現他與其他女人在床上，大受衝擊，原本說想早點睡，卻偷會其他女人的那個人，反而更堂堂正正，令我倍受打擊，還要那個人是我年輕時的偶像，令我看着、聽着，原本相信的這世界，感覺全是虛假，這件事是我兩年前的親身經歷...厚臉皮的人應該受到懲罰，而不是扮作若無其事。」吳靜妍又表示原本已克服傷痛幸福生活，網上卻再次出現兩人的名字，令她再次想起那場噩夢，暗示自己與安七炫曾交往半年，期間卻發現男方偷食而大受打擊。



慘成「小三」的禹珠安於昨日在社交網發文，指自己當日亦大感慌張，不知道女方是誰，現在卻無辜被指是「小三」她之後再留言指已與吳靜妍消除誤會，將以法律行動處理網上惡意留言。



疑腳踏三船的安七炫原定今日有份參演東京舉行的SMTOWN演唱會，但事務所指他狀態不佳而缺席。此外，身高1.68米的吳靜妍，於2003年以廣告模特兒身份入行，之後加入電視台擔任主播，曾於2009年與前籃球選手徐章煇結婚，至2012年離婚。

