娛圈渣男　「三恒」鼎立

藝人張致恒（Steven）日前公布做老竇及結婚後，隨即被踢爆腳踏N船，被網友封為渣男界代表。其實天下渣男不獨他一人，中港台都大有人在！



黃子恆

無綫藝人黃子恆2016年被指介入裕美的婚姻，2018年底又被爆偷食內地粉絲Michelle後不認帳。Michelle自稱跟黃子恆兩度發生性關係，並懷有對方四個月身孕，但男方卻突然消失。事後黃子恆承認曾跟對方發生性行為，但做足安全措施，否認是BB經手人。之後歌手迪子再爆黃子恆曾於半年內四度撩她開房，被拒絕後遭對方大罵，認為對女性欠尊重。



周永恒

歌手周永恒與趙頌茹（阿Yu）於2010年結婚，並育有兩名女兒，但2014年阿Yu報案指遭家暴，揭發周永恒背妻搭上模特兒公司拍檔劉依靜，其後周永恒聲淚俱下向太太道歉及自認人渣，不過阿Yu仍決心申請離婚，之後周永恒為爭女兒撫養權，向阿Yu發出死亡短訊恐嚇要殺死對方，又登阿Yu娘家吐口水及辱罵阿Yu父母，最終被裁定普通襲擊罪成，被網民封為「世紀賤男」。



李潤庭

前《東張西望》主持李潤庭與任職空姐的太太Crystal於2011年結婚，經常在社交平台放閃，營造好好先生的假象，不過2016年卻被拍到多次趁太太離港期間與人妻Tiffany當親熱及返寓所偷情。事後李潤庭開記者會交代及公開道歉，表示已結束跟小三的關係。然而，李潤庭不知悔改，翌年再被揭與Tiffany仍未斬纜。



許志安

歌手許志安跟太太由相識至結婚長達30年，被形容是愛情童話，不過今年四月爆出「安心」事件，偷食已有男友馬國明的黃心穎，兩人在車廂摸啜逾廿次，令童話破滅，震驚娛樂圈，遭網民大肆圍攻。事後許志安開記招道歉並自認是壞咗嘅人。



彭順

女星李心潔的老公彭順於2014年被爆暗撻𡃁模李悅彤，兩人被拍到肆無忌憚當街拖手及攬啜，彭順被網民怒插是賤男。事件曝光後，彭順即飛往馬來西亞箍煲，事後李心潔在社交網以夫妻聯名發共同聲明指已原諒老公。



吳秀波

有「國民大叔」之稱的內地已婚男星吳秀波向來形象正面，但去年爆出桃色風波，女星陳昱霖在微信朋友圈發長文表示跟吳秀波秘密交往長達七年，期間對方曾背她跟兩名女性有感情瓜葛，陳昱霖聲稱遭小四、小五多次騷擾而患上抑鬱。其後，事件更鬧上法庭，陳昱霖被吳秀波報案指她以曝光隱私為要挾勒索錢財。



林丹

內地羽毛球名將林丹與太太謝杏芳有球壇神雕俠侶之稱，不過林丹於2016年驚爆出軌，在太太謝杏芳懷孕期間搭上演員趙雅淇，兩人被拍得在酒店密會纏綿攬抱，更有傳他們早於半年前已撻着，事後林丹發文道歉，直認傷害了家人，引來全國網民鬧爆，好男人形象毀於一旦，不過太太最後選擇原諒對方。



文章

內地男星文章與馬伊琍於2008年婚結，並育有兩名女兒，曾經是模範夫婦，不過2014年文章被揭發背着當時正懷上第二胎的妻子出軌，搭上女星姚笛，文章其後在微博發聲明道歉，雖獲太太原諒，但賠上好男人形象，事業一落千丈。然而，兩人今年七月宣布離婚，並有傳原因是文章再度約會姚笛所致。



陶喆

台灣音樂才子陶喆2014年迎聚富家千金江佩蓉，但不足一年便鬧出桃色醜聞，被楊子晴爆料指陶喆婚後劈腿，並晒出兩人的情慾短訊，事後陶喆婚前曾與對方交往，而婚後只有過一次出軌行為。



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