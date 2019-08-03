飛魚入娛圈坎坷史！黃澤鋒低潮期諗過輕生

資深綠葉演員黃澤鋒接受電台節目主持人訪問，澤鋒與太太陳麗麗同是52歲，二人於2010年結婚後，九年來一直努力造人，失望過無數次。今年七月黃太以高齡產婦身份成功誕下囡囡小黃妃Miracle，實在是個奇迹！



年少輕狂同導演嘈交



節目中，澤鋒除了分享太太產女的驚險過程，亦剖白了由一代「飛魚」投身娛樂圈32年來的經歷。他87年訓練班甫畢業就做男一，主演劇集《鐳射青春》，奈何初入行年少輕狂、脾氣大，與導演嘈交，最終變成「詹秉熙第二」，只做了一次男主角，他坦白當時性格火爆：「同每個導演都會嘈交！」



「沙士」冇晒畢生積蓄



有過兩段婚姻的澤鋒在99年與前妻Winnie結婚後，一心鋪定後路以畢生積蓄投資一間當年曾經賺大錢的火鍋店，不過，03年發生「沙士」一役，他畢生積蓄化為烏有，更欠下一身債，還間接導致他與前妻於04年離婚收場，他直言對前妻感愧疚：「當時我冇理過佢嘅感受。」澤鋒坦言人生低潮期想過跳樓自殺：「每日喊，想過死！」但他現時又領悟到若不是經歷這些波折，就不會有所成長，亦感激認識現任太太，令其性格有了很大的轉變！



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