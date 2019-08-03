49+1日冇見老婆！林奕匡美國轉機返港被滯留

歌手林奕匡（Phil）與師妹黃妍為下周音樂會綵排，兩人均表示首次與交響樂團合作，黃妍說：「都有少少緊張，所以依家要瘋狂練習，同埋我哋會唱經典電影主題曲，都聽咗個幾月。」Phil亦謂：「都有難度，因為拍子感要再熟啲。」兩人表示到時會合唱兩首歌，亦會唱自己歌。



講到Phil剛從美國進修音樂回港，他大呻回程時因要等埋轉機的人及天氣開始變差，所以在美國滯留了十幾個小時，差不多一日：「第一次遇到呢啲情況，上咗飛機之後要落番嚟，如是者上上落落咗3次。」他謂後來才知航班取消了，下班機是翌日早上，航空公司安排了酒店留宿：「但酒店房爆晒，所以我要自己漏夜搭車入市中心搵酒店，未試過咁慌張，來回搭車用咗800港元，瞓得3個鐘就要趕飛機。」他又謂一回港要出活動，但最後只趕到去現場影張大合照，黃妍都謂擔心他出席不到，最後見到對方出現自己都開心到彈起。



問到可會向航空公司追討賠償？他表示：「未有時間處理，最忟係話有酒店，但去到先知冇房，直接話冇仲好。」他亦謂回到香港很開心：「好掛住香港，本身49日冇見老婆，依家變咗50日冇見，佢都專登嚟接機，返到香港覺得好舒服。」



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