自爆聽力障礙　陳奐仁因為咁做唔到有錢人？

音樂人陳奐仁（Hanjin）現身聽障分享會擔任嘉賓，他表示自己天生有聽障，左耳及右耳分別只有七成及五成聽力，講到對音樂創作及日常生活的影響，他說：「去飲茶嘅話，因為環境太嘈，我連隔籬嘅人講嘢都聽唔到，同埋會耳水不平衡，好易暈車浪，所以註定做唔到有錢人，唔可以住山頂。至於做音樂，只要聽到就做到，但做混音好難，左右中間好難分。喺舞台表演，如果個台雜音大嘅話，我會好難聽到自己把聲同結他聲，台下觀眾有時會同你講嘢，我都聽唔到，我好唔鍾意，粉絲可能要舉牌先得。」



Hanjin將於本月底舉行演唱會，他坦言正在準備中，心情緊張：「因為要跳舞，要跳兩首，我唔係好識，一秒要做三個動作嗰啲，我首新歌有啲韓風，要好似BTS（防彈少年團）嘅舞步咁Show off，Show off嘅意思即係好難，我依家仲未可以配合音樂跳，仲係記緊啲動作，仲難過做Gym，而且我又要記廣東話歌詞，到依家都仲未記到，好唔開心。」



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