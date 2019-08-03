豬女計劃失敗　黎諾懿密密做生鼠B

藝人黎諾懿以代言人身份現身「BB展」，並落場化身售貨員近距離「拉客」，他自誇是Top Sales：「其實我細個做過四年暑期工，喺書店做售貨員賣二手書，但賣二手書比賣新書困難，要特別落力去推銷，所以練得一副好口才，而且要面皮厚、唔怕醜。」更指於活動中被不少媽媽級追問《BB來了》續集何時開拍，他說：「估唔到呢套劇播完差唔多一年，仲會有觀眾記得，追問我續集幾時拍，我同佢哋講會十月開拍，上集有好多BB替身飾演『允豬』角色，不過續集再冇BB替身，今次『允豬』只得一個，所以要花多啲時間去揀一個乖啲嘅BB去演。」



談到追「豬女」進度如何？黎諾懿表示徹底失敗：「今年成日出埠拍節目，所以追『豬女』計劃宣布失敗，不過我一直都有進行當中，希望可以追『鼠B』，係B女就最好。」身邊朋友徐榮、李霖恩都有囡囡，問到黎諾懿可有問他們意見？他說：「冇問，不過佢哋話身體愈差，生B女機會愈大，其實我身體已經好差，之前在馬來西亞拍攝《懿想得到》時，可能食得太多榴連、海鮮等食物，返嚟之後發現腳趾腫，原來係『尿酸』，惟有急急戒口，食番清淡啲。」



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