曾合作一次　任達華睇好佢拎金像獎影后

藝人任達華、楊采妮接受香港開電視節目專訪，分享與狗狗一同拍攝電影《小Q》點滴，戲中任達華因失明而封閉自己，他表示角色性格與現實剛好相反：「我不嬲都好正能量，跌低咗會問自己點解會咁，然後自行解決困難！當然有時同朋友傾偈都好緊要，只要有愛，世上所有嘢都能夠解決！」更指與導盲犬布丁因拍戲而建立了深厚感情，同時令他創下48次NG紀錄，他笑說：「破咗人生紀錄！因為永遠係我哋同機器遷就狗狗，佢哋唔知鏡頭喺邊，點樣走位！不過佢始終係一隻動物，出年金像獎，我覺得影后應該係佢！」



而曾擔任導演的楊采妮，被問到他日再執導演筒，並由任達華主演，她想拍甚麼題材？她說：「有時聽到大家問任達華仲想演咩角色，我心諗佢真係演過太多角色，但我成日覺得佢係可以喺野外生活嘅人，係一個Survivor！例如拍佢突然去到荒島，然後用各種方法掙扎求存，相信呢類題材由華哥演嘅話，應該會幾好睇！」她亦表示望能多接拍電影，但現時仍要花多點時間照顧一對小孖寶，而被問到老公、兩個兒子以及兩隻愛犬在她心中的排位？她說：「唔好逼我排啦！佢哋喺我心目中係同一線，因為佢哋都係家人，缺一不可！」



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