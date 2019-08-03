短期出家圓夢！洪朝豐剃度化緣感動欲哭

現年59歲的前電台DJ洪朝豐年前患上舌癌和淋巴癌，要進行割脷手術保命，現時正專心休養的他，早前透露會出發到清邁作短期出家，日前他再更新社交網，上載一張剃去頭髮、穿上一身橙色袈裟的近照，並發長文大談出家的感受。



他於文中提到一直希望於60歲前到清邁山上出家，故今次旅程算是「夢想成真」，而他亦憶述剃度出家時的儀式：「出家以前，要先由師父剃度，去掉頭髮，眉毛，猶如初生嬰兒。然後，出家這一天，一身白淨素衣，手持蓮花，合十，繞大雄寶殿，走三圈，以示尊敬佛陀。一陣感動湧上心頭，難說。然後，見誡師，供上蓮花，三叩首，即到側殿，對大眾宣讀懺悔文，然後受供，接袈裟，再回大雄寶殿求誡，穿一身袈裟，再到側殿，大眾供上僧缽，然後，再回大雄寶殿，一身僧人行裝，受誡。最後誡師吟誦祝福經，我們每人手持白瓷水瓶，將淨水傾注水盤，迎接功德。於是，正式成為僧團一分子。全程個多小時，霎眼而過。彷彿做夢。」



他續指正式出家後曾一度憶起亡母而感觸起來，及後進行化緣時，亦被一眾善心人感動，他表示：「來到村子，一戶，一家，多是長者，老早在門前守候，面露笑容，非常慈靄。看着他們恭恭敬敬，將供品放到缽中，我一陣感動，想哭。如今，用餐，看着受供的食物，有着一種特殊情愫，難以言喻。」



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