送龍鳳鈪畀個妹！陳家樂：希望佢高抬貴手

藝人陳家樂出席英皇珠寶的新店出任「明星店長」，原來今次有特別任務，就是順道為胞妹選購龍鳳鈪。他直言未買過，笑問大家要預多少錢：「佢今年10月擺酒，自己一直未有時間買，趁今日做店長就揀埋，但佢晏啲會嚟，話信唔過我眼光，希望阿妹高抬貴手啦！（可以叫公司人工到扣數？）又扣？真係要努力工作先得。」



對於被妹妹「爬頭」出嫁，他笑言：「爬咗好耐頭啦，佢上年註冊咗，今年先擺酒，可能想生小朋友。（係咪雙喜臨門？）唔係，但可能係我都唔知。（繼容祖兒細佬娶老婆，你阿妹又出嫁？）我盡力啦，努力工作先，阿爸阿媽要抱孫就交畀阿妹。」



講到關智斌單拖成功上紅館，家樂開心謂：「係好開心呀，識咗佢10年，依家兩過天青，我實去支持撐場。（會幫手？）冇呢個能力，無謂要我跳舞唱歌喇。」原來他跳舞零天分，自爆當年Sun Boy'z重組時除陳偉霆、麥子豪還有他，但上了3、4次跳舞堂後，自己就放棄，公司都放棄，更自嘲：「以前跳舞係螃蟹，依家直情大閘蟹。」



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