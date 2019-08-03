豪言生六個！蘇頌輝獲老婆畀足一千分

無綫明珠台節目主持蘇頌輝（Desmond）與圈外女友林藹兒（Sophie）早於五月在泰國布吉註冊行禮，今日在金鐘港麗酒店舉行婚宴，筵開三十席。新娘與新郎分別身穿灰藍色低胸晚裝和黑色西裝，兩人進行切蛋糕儀式，並在傳媒要求下多次咀嘴，甜到漏！



激讚太太內外兼備



Desmond坦言有了上一次在布吉的經驗，今次沒有太過緊張，Sophie補充：「今次籌備時間好短，今日好忙，但都好興奮，唔係好緊張。」Desmond自言一早已認定對方：「我同Sophie拍拖四個月已經買咗戒指，但我想旅行時求婚，所以好辛苦咁等多咗三個月，最後喺泰國求婚。（太太有咩吸引你之處？）不如話佢有乜唔吸引我。佢乜都好，出面又靚，裏面好有內涵又有耐性。（畀足一百分？）唔止。」至於Sophie亦大讚老公：「畀佢一千分。其實一開始都有啲驚訝佢咁快求婚，但佢令我好安心好care我，令我冇顧慮。」



趁生B前去多啲旅行



問到造人計劃，Desmond揚言不用等太久，因為太太很喜歡小朋友：「我哋第一次約會，我就問佢鍾唔鍾意小朋友？想唔想生？佢話好鍾意，想生六個，我見佢個樣唔係講笑，佢想生一隊Sports Team！」Sophie稱喜歡大家庭，生兒育女順其自然。至於度蜜月方面，他們之前已到了日本旅行，稍後會再到濟洲、日本和新西蘭，問到去外地是否為方便造人？Sophie笑言：「可能啦！」但Desmond就冧爆說：「有咁靚嘅太太，唔使去旅行都有mood。不過我哋都想趁生BB之前去多啲旅行。我哋去新西蘭會自駕露營車，呢個係我嘅夢想，但一直無機會，我諗邊會有女仔肯陪我咁做又冇冷氣又要畀蚊叮，點知佢話佢好想咁做，佢一講又加分喇！」全程對太太讚不絕口。



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