蘇頌輝結婚　薛家燕：呢餐一定要飲！

藝人薛家燕出席無綫主持蘇頌輝（Desmond）婚宴，家燕姐指與Desmond母親蘇蔡潔蓮相識廿多年，故見Desmond結婚很高興，又指自己的仔女都與Desmond一同成長，家燕姐說：「原本今日我喺葵涌演出，都叫大會安排我遲啲出場，因為呢個飲宴我一定要出席，我個仔讀書時要做暑期工，都有問Desmond個媽咪，佢即刻安排去佢間公司返工，阿仔喺嗰度學到好多嘢，好感恩，我同佢媽咪都經常通電話、見面，到咗呢一輩大家啲小朋友都成長，最近大家都出席好多飲宴。（送咗乜一對新人？）人情囉！我都唔知送乜，人情最簡單、方便。」



提到Desmond說要生6個，問到會否叫催仔仔趕快造人？她謂：「順其自然啦！6個就似乎多咗啲，我自己生3個都好忙，我諗佢哋好鍾意小朋友，我個仔同新抱都好鍾意小朋友嘅！」她又指仔仔、新抱與其家人去了越南旅行，故今日沒有出席，她又謂自己都想去越南玩，但都有很多工作，要等遲一點先。



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