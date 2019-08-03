宋熙年離巢無綫多諗頭　陳智燊趁機再造人

藝人陳智燊（Jason）與太太宋熙年（Sarah）齊齊出席無綫主持蘇頌輝的婚宴，講到一家剛於蘇梅島旅行返港，而Sarah於旅途期間宣布將離巢無綫，她謂：「係呀！有記者問我，我覺得要返出嚟同大家交代番件事，原本冇諗住咁快公布。」



囝囝愈來愈曳



她又表示都有不少諗頭，上年老公走時較迷惘，因為他是第一個，但又指老公給了她很大勇氣。Jason亦謂：「我去年走時都唔知出面環境點，因為自己一直喺TVB，走時係有啲擔心，但過咗一年都幾好，又去咗唔同地方做嘢，都畀到Sarah信心。」Jason笑言現時二人同坐一條船，問會否趁此機會再造人時，Sarah說：「其實一直都有Plan，但我又想做陣嘢先，如果咁有幸有咗，都會接受。」Jason表示一定要生，因為近期囝囝愈來愈頑皮，因為他太受重視，所以要生多個先得。



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