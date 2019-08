前女子組合Cookies成員區文詩(Angela)近日同媽咪一齊去左日本沖繩旅行,早幾日已經換上比堅尼同網友打過招呼,最近仲帶媽媽不停去食好西。



原來同行也有Cookies成員之一嘅鄧麗欣(Stephy)添,果然情同姊妹。唔怪得知區文詩喺微博話:「 Treat your family like friends and your friends like family.(對待家人如對待朋友一樣和朋友就像家人一樣)」。



金句!

Angela同媽咪去咗沖繩玩~

食好嘢唔少得~

同行仲有Stephy。

歎世界。

之前晒過比堅尼相。