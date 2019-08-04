東方日報C1：范冰冰洩霸氣：我不可能擁有最好

內地女星范冰冰去年捲入逃稅風波，自此黑氣纏身，雖然罰款道歉免受刑責，但之後與李晨分手，而兩部有份參演的作品不是鏡頭被刪，就是播映無期，面對艱難的復出路，早前她接受外媒訪問也灰爆說：「我不可能擁有最好的一切！」一字一句充滿無奈。



去年5月，前央視主播崔永元於網上踢爆范冰冰透過「陰陽合同」偷逃稅款，自此她便陷入黑暗之中，神隱百多天後，最終被罰款逾8億人民幣（約10億港元）兼道歉，不過仍然黑氣纏身，今年6月更驚爆與拍拖4年的男友李晨分手，事件震驚娛圈！至於冰冰跟早前在澳洲涉及性侵案被捕的男星高雲翔，主演內地劇《巴清傳》因受二人的負面新聞影響，播映遙遙無期。而另一部冰冰有份參與的電影《建黨偉業》在央視重播時，她在戲中飾演的隆裕太后一角，鏡頭全部刪剪，成為被消失的一角，復出路可謂雪上加霜。



逆境自強好好生活



無運行足足一年，冰冰早前在北京接受《紐約時報》專訪，過往霸氣「范爺」已不復再，換來在專訪中多番表現出氣餒，承認目前經歷着人生低潮，她說：「現在可能是我在生活或工作中所遇到的低潮，但這其實是一件好事，讓我冷靜下來，認真思考我未來想做的事情。」她對自己感覺非常無奈懊悔，最近心情也不太好，更吐下一句：「我不可能擁有最好的一切！」心情可謂跌到最低點。雖然她表示站在人生十字路口感到徬徨，但已經準備好迎接未來，她說：「現在有遺憾、有痛苦也有脆弱，但我還是覺得我得繼續好好生活。」



范丞丞：生命體驗又豐富了



與李晨分手後，冰冰失去一個可倚靠的膊頭，幸好這年來有姊弟情深的范丞丞沿路陪伴，成為她最後的精神支柱。范丞丞昨日在社交網透露其擔正的劇集《靈域》終於煞科，劇中飾演「秦烈」的他，稱秦烈結束了120天的修煉，拍攝過程有苦有甜。他感謝導演及每位工作人員耐心教導和包容，還有為他擋烈陽。



范丞丞說：「過完這整整4個月，從新手小白到演過了一部作品的演員，感覺人生角色有了很大的轉變，從一開始的不習慣到後來慢慢沉浸在這個過程，19歲的生命體驗又豐富了很多。人總是在一路走，一路遇見，一路告別，再見了秦烈，我會記得你，希望你也不會忘了我，未來我可能還會身負其他的角色，但你是我最初的朋友。」



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