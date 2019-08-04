電話外洩一個鐘響200次　王一博發文求饒

偶像受「私生飯」（喜歡刺探偶像私人生活的狂迷）騷擾的情況喺韓國好嚴重，呢個情況有向內地蔓延嘅趨勢。以中韓男團UNIQ出道4年，近期憑劇集《陳情令》爆紅嘅內地男星王一博，雖然成功吸納大量粉絲，但同時亦受到更多「私生飯」的滋擾，而佢嘅電話號碼更加喺網上公開發售，令到不少粉絲抱住「試吓係咪王一博」嘅心態不停致電！



王一博喺微博發文話一個鐘佢個電話響咗超過200次，無奈發文表示：「別再打我電話了，別再用我手機號去登錄軟件，也別再去買我的號碼，這已經嚴重影響了我的生活，你們別浪費這個錢了，請理智愛我，我明天換號。」最後佢仲好感慨咁話：「你們知道換電話號碼有多麻煩嗎？我是一個最嫌麻煩的人。」



雖然王一博開晒聲叫停，不過有粉絲留言可以同偶像直接對話超開心，講明唔會就咁放棄要繼續打話畀偶像。其經理人公司見事態嚴重，緊急發聲明表示已經將侵擾號碼及相關傳播資訊進行取證留存，必要時提交給相關部門，保留進一步追究法律責任的權利。聲明最後呼籲大家理智追星，遠離私生活多關注作品。



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