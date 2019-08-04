【感人】周揚青親述與羅志祥的戀愛日記

台灣歌手羅志祥（小豬）同內地網紅周揚青拍拖多年，早幾日小豬踏入40歲，佢罕有地高調示愛兼攬實周揚青放閃。事隔數日，周揚青喺社交網公開咗一篇名為「小小周的微事記」，原來係寫佢同小豬嘅戀愛日記，內容浪漫動容，感動到大批網友喊咁口！



機票酒店全部自己畀



佢講到其實咁多年嚟，佢去搵男朋友嘅機票、酒店都係佢自己訂、自己畀：「不是他不給我訂，是因為我媽從小告訴我：『除了妳的父母，沒有任何人有義務給妳花錢。』」佢又提起早前小豬過生日，佢問對方想要咩禮物，雖然男友話咩都唔使，不過佢依然靜靜雞準備驚喜，四處奔波買氣球、裝飾品和同蛋糕等，即刻畀網友大讚佢係絕世好女友！



不惜一切只為見一面



戀愛大過天嘅周揚青又話自己咩都會以男友行先，從不計較小豬有冇時間陪伴，小豬一句話掛住佢，佢就即刻Cancel晒所有Job撲去見男友：「逛街永遠先看男裝，看到的全部好的，都想要買給你，無論在哪裏，有多麼重要的工作和事情，只要你一句想我，就全部取消去找你。」雖然佢都畀朋友笑指呢啲嘢應該係男友做，不過佢都護住小豬回答：「因為我是男朋友，他是女朋友啊！誰又規定了浪漫的事只能是男生做給女生？」



自爆小豬付出愛的陪伴



而喺呢段關係中，佢又指其實並非朋友所見係女方付出較多，佢透露其實小豬一有時間就會帶佢去旅行，行街睇到靚衫又會買畀佢，甚至攰到爆，男友都係會陪佢去睇鍾意嘅電影。佢哋夾到咁，唔怪得啲網友都瘋狂催婚，叫小豬快啲娶周揚青啦！





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