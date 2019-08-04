伴都美子驚爆離婚！姊弟戀婚姻玩完

曾唱出日劇《二千年之戀》主題曲《Yesterday & Today》的日本組合Do As Infinity（DAI）40歲主音伴都美子，今早接受富士電視台節目《我們的時代》訪問，自爆已於去年7月離婚。



伴都美子與同屬avex旗下歌手倖田來未及hitomi今早一起亮相節目對談，她坦認去年7月與丈夫離婚，對兩名兒子來說沒有太大改變，仍有同父親聯絡，她與前夫則再見亦是朋友，但她沒有透露離婚原因。hitomi與倖田表示初時獲悉感到震驚，作為兩個小孩的媽媽，會好辛苦。



伴都美子表示在東京養育孩子十分困苦，因為老家在熊本，只得她一個人面對，甚麽也要自己應付，不能倚靠家人幫手和傾訴。直至2016年熊本地震，她感到震驚，身心疲憊的她與姊姊傾電話時，忍不住哭起來，姊姊就游說她帶孩子返回熊本生活，前年起她便移居家鄉熊本。



伴都美子於2012年9月宣布與細4年的圈外男子結婚，2014年及2015年先後誕下兩名兒子。同年DAI一度解散，之後於2009年重組，今年6月，趁組成20周年回歸樂壇，與拍檔大渡亮相隔10年再亮相螢光幕，在日本東京電視台直播節目《東電音樂祭2019》演出，獻唱昔日金曲《陽光斜坡》和《冒險者們》。DAI於2002年推出的精選碟《Do The Best》賣出逾百萬銷量，曾在全盛時來港演出。



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