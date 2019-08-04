Cara Delevingne與女友賭城超平成婚

26歲英國女模Cara Delevingne與29歲美國女星Ashley Benson幾星期前傳出訂婚消息，英國《太陽報》再爆原來兩人今年較早前已經秘密於賭城拉斯維加斯一間教堂拉埋天窗！



據稱Cara與Ashley舉行「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）主題婚禮，過程簡單，由扮成「貓王」的牧師宣告兩人結成「婦婦」，只花約2,300港元，抵到爆！賓客陣容雖然小，但也星光熠熠，包括女星查理絲花朗（Charlize Theron）、女星Sophie Turner與男子組合Jonas Brothers。



Cara與Ashley也穿上黑色婚紗，貫徹潮爆風格，Ashley還穿上高跟鞋與拿着一個花束。婚禮完成後，她們在一架粉紅色花車前拍照。



婚禮場地的老闆Michael Kelly受訪時表示：「佢地好肯定自己做嘅事，亦好肯定大家對大家嘅意義。佢哋好明顯雙方好忠誠，兩個都笑得好燦爛。你睇得出佢哋一邊好認真一邊又好享受過程。佢哋想婚禮簡單、低調同方便。」



Cara與Ashley上年6月於電視劇《Her Smell》合作後傳出緋聞，今年6月趁一周年紀念公開證實戀情。