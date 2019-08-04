黃妍落區宣傳新碟重遇大學同學

唱作女歌作黃妍（Cath）日前親身落區為其首張專輯《黃妍說》宣傳造勢，首站她去到旺角，當她看到自己的唱片海報大大地掛在大堂的牆上時，她的心情很激動，自爆前一晚緊張到失眠，又指見到自己幅海報覺得好神奇！Cath在巡舖期間，好多歌迷拿出專輯給她簽名留念，更有歌迷加碼要求畫公仔到碟上，她都有求必應，最後畫咗隻豬出嚟，場面搞笑！



落區重遇大學同學



簽名期間她更重遇大學同學，她笑言沒想過對方會變成自己的粉絲，她說：「見番個舊同學真係好開心呀！佢一口氣買咗兩隻碟，一隻係佢自己嘅，另一隻係送畀一個就嚟結婚嘅同學，我特登喺隻碟度寫埋祝福語，希望嗰位同學收到我嘅祝福。」



親筆寫message card



之後她再轉到另一間唱片店，更即席現場表演，另外她為力谷新碟，日前特地寫了2,000張message card放入碟中，將自己的心意直接傳達給粉絲知，她說：「我想畀粉絲知道我嘅心意，所以親自寫啲message card，真係張張用心寫，用咗6支不同顏色的墨水筆嘅墨水嚟表達我呢份心意，我都好期待粉絲們收到之後會有咩反應。」有粉絲在現場表示，打算要儲齊6隻顏色的message card，令她非常感動。





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