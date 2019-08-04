打台妹Pat Pat！羅家英跪低認錯

藝人羅家英出席ViuTV節目《臺灣文西Only You》記者會，節目內他攞正牌撩台妹。席間問到香港女仔定台灣女仔好些？他即賣口乖：「香港女仔好啲，因為香港女仔精明、能幹、漂亮、爽快、夠惡。」似乎講緊太太汪明荃。期間他與年輕女生玩遊戲模擬激嬲女友要認錯，他更即場下跪認錯，全場起哄。



受訪時講到家英在節目內打台妹Pat Pat，他笑言已忘記為甚麼要這樣做，可能要懲罰她：「如果打手板又太普通，打Pat Pat有啲話題，為節目着想，都係被迫。（以為你喺屋企打慣？）我係畀人打慣咗。」問到他在屋企打Pat Pat定跪多啲？他說：「冇試過跪，除咗做戲，真實唔會咁做。（你做錯嘢點樣叫太太原諒？）死都唔認錯，拗頸。（最後會氹番？）梗係啦。（點氹？）佢好講道理嘅。（但你做錯嘢？）做錯嘢都有道理，死都拗番生，唔認錯，最多唔出聲，打不還手，罵不還口。」



他又分享兩大絕招：「少見面，少傾偈。（所以你成日走去拍戲冷落太太？）都係，但唔係冷落，係過冷河。（小別勝新婚？）係呀。（所以你唔陪佢去睇醫生？）佢都唔陪我睇醫生啦。」問到可會畀太太睇節目？他說：「梗係會，畀佢學吓嘢，佢做《娛樂大家》好多觀眾睇，等佢學嘢。」他又講到節目內與台妹在酒店玩蒙眼遊戲，不慎被女生用膠棒扑頭。

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