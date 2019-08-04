符致逸撐歌手唔識五線譜冇問題

歌手符致逸接受電台訪問，提到現時有些歌手連五線譜都不識睇，他謂：「其實樂理唔太重要，我幾個月前喺東京同個非常出色嘅結他手Jam歌，佢都係唔識五線譜，淨係知撳邊個音好聽，所以有好獨特嘅音樂感，我覺得五線譜後天可以彌補。」



他透露會為歌唱比賽擔任評判：「睇吓依家啲年輕人唱成點，發掘新Talent。（着重技巧定其他？）技巧一定會睇，但會睇整體對一首歌Feel唔Feel到嘢，依家歌手未必唱得好，但會唱到音樂感，我希望搵到獨特嘅Talent。」問到靚女可會加分？他說：「如果我話唔會好似有少少假，當然都會畀機會男仔。（唱你啲歌會唔會加分？）一定會，因為咁刁鑽嘅歌自然會加分，講笑啫，其實我冇特定Style，最緊要知道自己Talent係唱乜。（即係唔使刻意賣弄技巧或飆高音？）係，依家音樂唔係搵唱得最好嘅男女歌手，係要獨特。」講到工作，他表示寫了很多歌給其他歌手，之後會陸續推出，而因為自己今年已推出了唱片，所以留待明年再出碟。

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