接受同性戀！Rose Ma宅爆感情空白

現年26歲的網紅馬俊怡（Rose Ma）憑34D、26、36的驕人身材「凸圍而出」，早前推出的「另類寫真」廣受宅男粉絲歡迎，她與經理人達成共識，日後希望向演員之路發展，早前已獲邀演出電影。近日她以索爆性感泳裝Look「登場」，就連撞巧被主人帶到海邊戲水的狗狗也被吸引過來合照！



一身白雪肌膚的她自爆原來一直「拒絶與陽光玩遊戲」﹕「我都有成10年冇去過海灘玩喇，怕人多嘅地方，對自己亦冇乜自信。（試過有艷遇？）都有人搭訕，不過通常身邊朋友都會幫我擋咗佢，好安全。」她笑言自己最喜歡的活動可以室內進行﹕「我最鍾意打機，試過連續打30個鐘廢寢忘餐，直至見暈知出事，先停低瞓覺。」



最愛宅在家



Rose Ma打趣怕出街的主要原因是裝身：「覺得搞一輪先出到門，好嘥時間，過咗愛蒲嘅日子喇，坦白講我連搭幾個站港鐵去置裝、食飯都懶，哈哈！」或許因愛宅在家關係，靚女至今感情生活一遍空白，當被問到擇偶條件，她坦言：「唔好控制我嘅工作、錫我，鍾意小動物就會加分。」



對於愛情，Rose Ma不是沒有憧憬，愛情觀我行我素，完全沒有偶像的包袱：「好似我本寫真其中一個主題咁，依家嘅我接受到同性嘅愛，接受到同女生一齊，只要覺得適合就冇問題。（以前試過畀女生追求？）有，14、5歲嘅時候試過，不過當時我對性仲係喺探索嘅階段，根本唔知自己想要啲乜，所以最終拒絶咗對方。」



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