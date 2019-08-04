一鋪清袋上車！陳約臨慳揀「廁」貨

今年23歲的陳約臨（Kelly）2016年代表香港參加國際小姐競選，為港爭光勇奪「亞洲皇后」，隨後加入無綫，雖然並非「親生女」，但備受重用，除了擔任無綫娛樂新聞台主播外，亦主持節目《3日2夜》及《8個香港》等，幕前經驗相當豐富。



講得一口流利普通話、英文及廣東話的她，近年成為司儀界新貴，據知騷價達五位數字起跳，更屢接名車活動司儀工作。平均每個月有至少兩個騷的她，無懼近年樓價高企，與爸爸孖份畀首期上車做業主，為此她在過去半年頻頻接司儀工作，最終「跑數」成功，一鋪清袋支付六位數字首期，為做業主犧牲認真大！



雖然戶口一鋪清，但為打造安樂窩仍出心出力，日前她到灣仔格價，不介意選購特價貨，希望慳得一蚊得一蚊，見她專攻廁所用品及瓷磚店，又不時向店員查詢。雖然正值午膳時間，但她竟棄正餐，只買雪糕充飢，又不顧儀態當街大啖大啖食，極速醫肚，夠晒貼地！



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