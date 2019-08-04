再拍無綫劇！羅仲謙有3女相伴玩埋HeHe

型男羅仲謙（謙仔）相隔3年再次為無綫拍劇，將夥拍「綠葉王」韋家雄開拍新劇《木棘証人》（暫名），講到由互不相識到結為好兄弟，中間還加插「HeHe親熱戲」，劇情牽涉推敲、懸疑之餘亦有喜劇成分。謙仔今次將周旋於「三張」張曦雯、張秀文及張文慈之間，近日忙於新片宣傳的他，將收拾心情投入《木》劇的拍攝工作，日前他秘密入院，一口氣脫掉4隻智慧齒，望以最佳狀態重現視圈。



他笑說：「近排我白咗，會爭取時間曬黑啲先開工，同埋要收少少身，話晒『三張』都係出名『瘦女』嘛！今次我同張曦雯同張秀文都有感情線，張文慈就演我家姐，會盡情享受呢兩個月嘅拍攝時光。」



張文慈再續前緣



而「升呢」與謙仔戲份相若的韋家雄，角色可謂為他度身訂造。據悉，他與張文慈上次於劇集《跳躍生命線》內發展到「友達以上」，觀眾相當受落，希望二人能夠「行前一步」，故《木》劇將「乘勝追擊」，安排二人修成正果。張文慈於劇中鍾情「有錢仔」韋家雄，主動死纏爛打求愛，她昨日接受電話訪問打趣說：「自己拍拖一向比較被動，要我作出咁大嘅逆轉，真係好考功夫，好彩我演技好咋，哈哈！知道監製安排我哋再續前緣，都係開心事嚟嘅。」



而剛與愛妻旅行返港的韋家雄談到有機會與謙仔「拍住上」，即謙稱：「謙仔戲份多啲，佢先係男一，不過我真係好鍾意個劇本，角色好特別，自己會好努力咁去演。其實私底下我同謙仔都好熟，以前合作過，應該會有默契。」

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