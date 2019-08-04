傳同富貴男友秘密訂婚　李幸倪竟然咁樣講

歌手李幸倪（Gin Lee）與富貴男友熱戀中，談到現時事業得意，問到她在愛情方面都可是幸福美滿？她說：「OK啦，各方面都要繼續努力。」有傳她上年已與男友秘密訂婚？她即驚訝笑言：「吓？咁癲？」然後連聲否認：「冇冇冇，真係冇。（有開心事一定會同大家宣布？）我都唔知，到時先算，仲有一段時間。」另外，有傳同公司的符致逸對她苦苦追求，知道她拍拖後更晴天霹靂，她聞言即哈哈大笑：「嘩，佢好慘呀，我使唔使打個電話安慰佢？冇啦！我同佢好朋友。（唔覺佢追過你？）冇啦，黐線，我諗佢聽到呢個報道會噴血，我哋成間公司感情都好好，全部都會出嚟食飯、玩同傾偈。（覺得佢係好男仔？）好好傾嘅朋友，同佢同周殷廷都係好好傾嘅朋友，佢成熟過我哋，無論音樂或其他嘢都可以傾偈，佢之前番過Marketing，工作意見都可以問佢。」



視男友為結婚對象



講到與男友感情穩定，可會有下一步目標結婚？她則謂自己很矛盾：「當然我好鍾意唱歌，但我諗我同其他香港人一樣，一工作就會好忘我，不知不覺會犧牲咗好多嘢，例如健康、時間，唔希望自己淨係有工作冇其他生活，希望攞到個平衡，唔係話唔唱，但希望呢3、4年事業上係要全力拚搏，之後希望可以去到另一個階段，稍為放鬆少少，享受多啲生活，做吓其他嘢。」問到即將32歲的她，是否待35歲才結婚生仔？她說：「話唔定㗎，我又唔會話一定會或一定唔會，但唔會心急，一步一步嚟。（過3、4年先考慮？）係啦，人會係咁變，唔同階段想要嘅嘢、需要嘅嘢又唔同，去到嗰時再睇吓自己想點繼續。（男友有共識？視佢為結婚對象？）我係一個每一次拍拖都希望結婚嘅人，從來唔會拍散拖，每次都會好認真對待每段感情。」



入行10年出國語碟



談到她推出全新國語碟《浮世繪》，作為送給自己入行10年的禮物，新碟與兩岸三地的音樂人合作，其中第二首主打《以愛情的罪名》張力十足，講述為愛情大家都做過一些很傻的事，追求愛情可能會犯很多不同的錯。問她可有類似經歷？她坦言自己很理智：「當然都會喊、唔開心，但傻到好極端嗰啲我又未必有，我嘅理性大過感性，用理性同自己講咁咁咁，開始分析啲嘢，咁樣應該唔好。」講道理的她又謂分手時未試過叫生叫死，但反而試過有追求者求愛不遂對她又喊又跪：「我嚇親。（你冇畀佢打動到？）冇呀，仲唔鍾意，更覺得我嘅決定係啱。」



場地：柏寧酒店

髮型：Eve Chiu @ muse hair

化妝：Yannes Lee @ NDnCo

服裝：YOOX

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