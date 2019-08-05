「循環你財」窮都講真心！張致恒幾頭住家任我痕

男人不壞，女人不愛，壞極都要有品，可以風流，最忌下流！渣男人辦張致恒，洋名Steven Cheung「史提芬．啫」，34歲，出道十六年，見報十居其九同佢個姓有關，凡見異性，下半身自動識諗嘢：「食咗先講！」口說衰鹹濕會改過自新，但身體很誠實，鑊鑊衰偷食。失驚無神自揭做咗老竇將結婚，點知前數未清，正印、小四、小五、小六仆住出嚟聲討騙財又騙色，小三粉絲係正印（史提芬話係，事實冇人知），正印無端「被小三」，Hurt到話醫院見，世紀渣男，當之無愧！



女伴排隊輪住借



當拍檔關智斌喺北京、香港同加拿大都有磚頭，身家以千萬計時，史提芬依然不思進取，衰過拎最低工資，仲過緊有時可以窮到月入只有二、三千蚊嘅日子。話男人有錢就身痕，史提芬真人示範，窮鬼一樣可以痕得精彩，痕得過癮，實行「循環你財」溝女法，將溝女成本減低，甚至轉嫁喺唔同女友身上幫手分擔吓，要一拖五，真係唔使花好多錢！史提芬同正印同居，更為「又食又拎」精髓是也！



同居，食屙玩瞓都一齊，猶如兩夫妻置頭家。最安全嘅地方，就係最危險嘅地方，女嘅梗係覺得好有安全感，但喺史提芬角度嚟講，橫掂都係要搬出嚟住，多個人可以分擔租住成本，畀埋鎖匙女友自由出入，慳番接送時間同車費，仲要工人都唔使請，有女友洗衫、執屋、煮飯、掃地，好過請菲傭，機票人工都慳番。



係人都知做娛樂圈收入不穩，冇錢交租搭車食飯？話晒同居同床又同枕，一夜夫妻都百二蚊啦，況且識史提芬第一日都知係窮人一名，成個男人生勾勾有下巴，同你住埋一間屋喎，點會諗到佢走數呀？唔通一萬幾千都計咩？就係咁，快過三分鐘批核，現金立即到手！就係打正窮人旗號，表明窮得只有一顆真心，咁就打動到正印、小三、小四等輪住借，借完可以還畀上一個之餘，又可以剩番啲出街冧另一件，加上呢行開工收工冇定時，隨時天地任我痕，轉場冧女話咁易！呢個「循環你財」溝女法，好過借財仔，唔使九出十三歸！



精力過盛 不如捐精



識計數都未夠，要係渣男，先更容易得芳心。好男人有責任感，做乜講乜都諗過度過先；渣男無差別亂食，講大話同抖氣一樣自然，「愛你一萬年」呢啲情話，又點會羞於啟齒？肉麻真係當有趣，總有囡囡會中招。十個煲得一個蓋，要大話冚大話，冇咁上下記性都會穿煲，所以渣男特別細心，史提芬不單有記性， 仲好環保，一張相同時Send畀幾個囡囡報告行蹤，連去大解都影埋畀你睇，唔同場合帶唔同女伴去，個個都叫阿嫂，識做！或者大家覺得呢班囡囡蠢到加零一，明知史提芬食開有條路，都舂個頭埋去。女人嘅弱點，就係情到濃時，總會覺得自己一定係對方最後一個女人，以為自己先可以改變對方，明明抗拒結果心又軟，明啦！



史提芬自以為公布婚訊，可以同所有囡囡一朝了，點知火燒連環船，急變過街老鼠。以佢嘅天資，如果用喺正途，分分鐘同「史提芬．周」周星馳嘅距離唔會天與地。只恨佢零責任感，死性不改，天生冇事業線， 只得一條慾火身痕線！講得出用BB嚟逼婚呢啲唔係人講嘅說話，又食又拎，係咪擺低幾滴責任都要？咪再用性上癮做藉口，咁精力旺盛，不如去捐精，起碼有幾舊水車馬費落袋，都叫做靠自己一雙手勞力賺番嚟，對社會有丁點貢獻！