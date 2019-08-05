火滾護祖兒！劉浩龍鬧爆何韻詩X樣

樂壇天后祖兒今晚將於紅館展開共18場《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》演唱會，大前晚她在社交網上載在排舞室噴空氣清新劑的短片，避免開騷前受病菌感染，而阿詩留言「Chilasin」（黐乸線）再加哈哈公仔搞氣氛，祖兒雖畀「Like」示好，但卻激嬲祖兒的粉絲，紛紛留言鬧阿詩「唔好搞我Joey」及「等容祖兒搞埋演唱會先製造混亂」，不過亦有網民撐她，引發意見不同的網民互片。



晒車牌示愛



不過，插得阿詩最「應」的可算是祖兒前度男友劉浩龍，未知是否不欲太張揚，故棄用公開的社交網，改用以「_7_」為帳號名及「劉浩龍小音樂會」其中一場景相為頭像的私人帳號，向圈中好友包括祖兒、鄭希怡、周柏豪、張致恒、丁子高等發表其「愛之深」及「恨之切」心意，上載一張車牌「MY JOEY」的車尾相，隔空向祖兒示愛，再留言「呢個世界好多壞人，例如何韻詩個X樣」，擺到明「唔妥」對方，更「博」得多位圈中好友讚好，而他似乎嫌一相一文撐祖兒的攻勢未夠，昨日祖兒在官網上載演唱會通行證相，他第一時間以emoji打氣。就浩龍爆粗插阿詩一事，記者分別聯絡過浩龍、祖兒及阿詩，都未有回覆。



不再我們仨



其實祖兒、阿詩及浩龍的「三角關係」可謂「剪不斷，理還亂」，阿詩曾與浩龍傳緋聞，之後與祖兒成為頭號好朋友，當年Friend到三人行，不時在家煮飯仔。直至2012年，浩龍背住阿詩暗撻祖兒，阿詩傷心氣憤即時與兩人割席，但隨着維持了5年的「龍兒戀」宣布玩完，浩龍降呢變成朋友，祖兒跟阿詩亦冰釋前嫌，去年兩女齊到東京捧黃耀明演唱會場，更世紀破冰影大合照，但浩龍和阿詩則一直保持「老死不相往來」的關係，現在男方更視阿詩如仇人般，那些年的「我們仨」相信一去不復再。



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