公開前男友短訊　藝恩被網民轟唔尊重

韓國女團Wonder Girls的30歲前成員藝恩本月1日推出新歌《Happy Now》，她曾於今年4月在節目《Video Star》透露因為男友突然玩失蹤而與對方分手，並指正在寫的新歌《Happy Now》便是講述男友潛水，與對方不歡而散並希望對方得不到幸福的歌詞，而藝恩昨晚就公開了前男友發給她的短訊截圖，並留言說：「成為《Happy Now》主題的短訊內容公開了，雖然現在也應該很幸福，但希望之後會更幸福，無論是什麼種子，都希望能夠結成果實。」



而截圖中就見到藝恩的前男友為玩失蹤一事向藝恩道歉：「很抱歉做了不應該對人做的事，雖然可能你不會相信，但我其實很擔心你，我不知道要從何說起，雖然是很不像話的藉口，看到你的短訊，我在想當初罵你更好，我向你裝作善良，但卻做了比其他男人更壞的事，令我覺得更內疚」、「我和你交往的時候都是真心的，我也想着你即使沒有我，也要幸福就好了」。



藝恩公開短訊後，不少網民就大表反感，指她即使憎恨前男友，亦不應公開對方的短訊內容，有網民就留言：「這不單是不尊重前男友，亦是不尊重未來的男友。」、「分明是博人注意。」



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