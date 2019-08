熱愛唱歌的鍾舒漫(Sherman)日前喺社交網上載同兩位同道中人合照,佢哋分別係歌手王嘉儀(Sophy)、同音樂人Perry,Sherman留言:「我哋搞咗個三人寫歌camp,可以同兩個咁有talent嘅人一齊由零創作一首音樂出嚟,個滿足感真係好大!真係兩個我都好欣賞,perry咁後生就彈得一手好琴同埋有強勁嘅音樂sense,而sophy就好似音樂全能咁,乜都識又唱得好聽!我哋第一首歌用咗應該五個鐘,第二首歌……就用咗八個字咋!哇哈哈哈哈...最緊要係咩?係好聽呀!it’s my pleasure to have fun with you guys!」



