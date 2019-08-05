On仔操肌上癮　Keep住10%體脂

歌手陳健安（On仔）近年操到上癮，爆肌的身形不知幾令人艷羨，日前On仔在社交網分享佢嘅操肌心得，佢留言：「成日聽到話健完身之後一唔做就反彈肥返，我一直質疑呢個講法，我覺得首先要先睇下目標係乜，係為咗一次性嘅追求，例如影結婚相、一次健美比賽、影一次寫真，咁就比較容易達成目標後就放肆亂食，因為大腦抑壓咗太耐，胃口仲大咗，但係就無做運動，入多過出，條數好易計。而對於我嚟講係life style，係長遠目標，我見呢幾年身體內外都強壯咗，病少咗，消化能力強咗，之前做body check啲心血管疾病指數都好靚仔，去踢波嗰陣對抗能力又強咗，受傷都少咗，好正。食嘢方面而家更加珍惜去食零食或者好嘢嘅時間，身心都進化咗，搵到自己嘅life style ，而呢個亦都係我自己set俾自己作為幕前人嘅標準，希望平時保持10%體脂。」佢仲#「我唔唱歌一定變肥仔」同#「我唔想變肥豬就要唱歌」，非常搞笑！



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