林穎彤去大阪搵免費屋住：仲有幾間揀

藝人林穎彤（Bella）、余思霆、麥美恩、陸浩明早前在Ben Sir（歐陽偉豪）帶領下前往日本大阪及泰國曼谷與芭堤雅睇樓，拍攝《Ben Sir睇樓團》第三輯。Bella透露今次大阪的樓盤比上一輯更引吸：「上次嘅樓比較平，入面冇裝修，但今次介紹嘅樓係有埋裝修，隨時可以開民宿，其中一間只係百幾萬，個設計好特別，係落地大玻璃。」



講到難忘經歷，Bella稱當地有些比較偏遠的住宿竟然免費開放給人居住：「啲屋都係荒廢咗一段時間，好耐冇人住，其中有一間好舊，個天花殘破到隨時會跌落嚟咁，入到去個感覺都幾驚，如果夜晚去會覺得自己好似去咗鬼屋咁，間屋入面有拖鞋，但我哋都唔敢着。不過呢啲屋好多人排隊等入住，仲有幾間免費屋可以揀嚟住。我覺得日本呢個文化都幾得意。」



Bella坦言對日本的樓盤也大感動心，認為當投資放租也不錯，不過，她還是想在港置業：「我本身冇物業，雖然日本樓嘅價錢吸引，但我最終都係想喺香港買樓，希望買間五、六百呎嘅樓，同媽咪兩個人住。」



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