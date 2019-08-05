唔止外表睇得　李現強大推理能力登熱搜

內地女星楊紫認真「旺夫」，跟她合作的男主角均一炮而紅，先後和她合演《香蜜沉沉燼如霜》的鄧倫，以及《親愛的，熱愛的》的李現，現在成為人氣男神，氣勢迫人。日前李現和鄧倫齊齊現身內地綜藝節目《快樂大本營》，兩大「單眼皮」男神碰頭成為網民焦點，由於節目中鄧倫要獻唱周杰倫的歌曲《煙花易冷》，要李現和其他嘉賓如馬思純等，猜猜歌詞中提到的「斑駁的城門」是位於哪兒，李現腦筋急轉彎，分析「城門」應是指古城，未幾即猜是河南洛陽的古城。李現極速推理，令鄧倫嚇了一跳，指對方答對！



其腦筋之快令網民熱議，「#李現推理能力」立刻成為微博熱搜，閱讀量超過3.7億人！而鄧倫的唱功同時也被大讚，指他多才多藝外，他和李現在節目中大笑大叫，網民指他們完全拋棄偶像包袱！另外，李現不單被讚IQ高，更被指萌爆指數超班，皆因他上載扮哪吒的短片，丸子頭劉海加娃娃音，令網民笑爆！



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

