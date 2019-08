盧凱彤離世一周年　林二汶悼念：不見不散

去年今日,歌手盧凱彤(Ellen)於跑地寓所墮樓身亡,其好友兼拍檔林二汶於社交網發文悼念,講述當日12:16pm瞓醒睇到電話,知道Ellen離世之後改變咗佢一生:「我變了很多很,不過,你從來不會不認得我,尤其我的內心,你從來只看我的內心。」憶述佢哋一齊經歷過好多風浪,但係都可以好平靜度過,形容同Ellen之間嘅連結:「多短暫也好,我們有過。」



林二汶攞咗《復仇者聯盟4:終局之戰》中,臨尾Pepper對Ironman講嘅呢句說話:「you can rest now, we’re gonna be okay.」作對比,坦言聽完之後好難過同埋覺得呢句對白係錯:「有你在,一定會不一樣,我有18年證據。只是,我們都無能為力去改變一個病。」雖然已經過咗一年,但係林二汶話仲有好多嘢唔明白,希望到70歲時,佢會照之前嘅約定,去海邊飲住啤酒等Ellen!



