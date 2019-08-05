盧凱彤離世一周年　林二汶悼念：不見不散

去年今日，歌手盧凱彤（Ellen）於跑地寓所墮樓身亡，其好友兼拍檔林二汶於社交網發文悼念，講述當日12:16pm瞓醒睇到電話，知道Ellen離世之後改變咗佢一生：「我變了很多很，不過，你從來不會不認得我，尤其我的內心，你從來只看我的內心。」憶述佢哋一齊經歷過好多風浪，但係都可以好平靜度過，形容同Ellen之間嘅連結：「多短暫也好，我們有過。」



林二汶攞咗《復仇者聯盟4：終局之戰》中，臨尾Pepper對Ironman講嘅呢句說話：「you can rest now, we’re gonna be okay.」作對比，坦言聽完之後好難過同埋覺得呢句對白係錯：「有你在，一定會不一樣，我有18年證據。只是，我們都無能為力去改變一個病。」雖然已經過咗一年，但係林二汶話仲有好多嘢唔明白，希望到70歲時，佢會照之前嘅約定，去海邊飲住啤酒等Ellen！



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