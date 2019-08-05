雙方認愛！姜丹尼爾撻着TWICE志效

韓國限定男團Wanna One的22歲前成員姜丹尼爾，與所屬事務所的解約官司獲判勝訴後，便自立門戶，開設個人事務所展開Solo活動，上月25日推出的Solo碟大賣。而今日韓國爆料網「Dispatch」大爆他撻着人氣女團TWICE的22歲隊長志效，更公開二人約會的照片！



姜丹尼爾與志效分別於上周四，各自出席新碟簽名會及音樂頒獎禮，之後被拍得女方駕駛座駕抵達抵達男方位於漢南洞的高級獨立屋秘密約會，該處保安嚴密，據悉二人是在今年初開始交往，二人約會時通常會戴帽及口罩掩人耳目。



雖然二人因各自準備Solo碟及TWICE海外巡唱而各有各忙，但每周至少約會一次，尤其是志效到海外開騷前及返韓後，均會抽空與姜丹尼爾見面，志效有時亦會由隊友駕車接載她到訪男方家，看來隊友亦知二人拍拖。



此外，姜丹尼爾於上月25日舉行Solo碟Showcase，結束後即趕返家與志效約會。據悉姜丹尼爾是透過相熟前輩搭路結識志效，而在姜丹尼爾與事務所鬧出合約糾紛期間，幸好有女方支持，令兩人感情更進一步，對於二人爆出戀情，雙方事務所均表示正在確認中。



TWICE所屬的JYJ事務所中午回應稱，已確認志效與姜丹尼爾彼此互有好感，正在交往。至於姜丹尼爾亦透過公司承認二人互有好感，正在交往。