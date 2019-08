女星張栢芝向來錫一對囝囝錫到燶,近日趁住暑假帶佢哋周圍遊玩,享受親子時光。栢芝今日喺社交網分享咗多段大仔Lucas滑水嘅短片,片中見到Lucas平衡力超好,滑得有板有眼,可見遺傳咗媽咪栢芝滑水嘅優良基因!亦見到栢芝親身落場陪Lucas玩,從笑聲聽得出佢哋一定玩得好開心,栢芝留言:「No 1 fun things with my son」、「Enjoy everything with Lucas」呢個親子活動真係相溫馨!



---------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。