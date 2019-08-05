真定假？爆料網報道38歲張娜拉11月嫁金南佶

早前主演韓劇《皇后的品格》的38歲「童顏女星」張娜拉，與傳過緋聞的韓劇《熱血祭司》的39歲男星金南佶，傳出11月舉行婚禮。事緣今日凌晨，韓網瘋傳韓國爆料網「Dispatch」獨家報道並秒刪「二人交往7年及將於今年11月結婚」的新聞截圖，當時有網民發現報道中用了其他新聞網logo的照片，懷疑是有人捏造假新聞。



而「Dispatch」今晨在官網發聲明，指有關張娜拉與金南佶11月結婚的報道並非出自該社，而是有人以合成圖捏造出來，更回應稱對於二人是否交往及結婚不得而知。



至於張娜拉與金南佶亦各自透過事務所否認婚訊，女方事務所相關人士指有關二人婚訊報道全屬偽造，目前正收集發放相關假消息的資料，將以法律行動控告相關網民。事務所又指張娜拉目前正拍攝10月播映的新劇《VIP》，金南佶亦回應稱，結婚消息毫無事實根據，是有人惡意捏造，會向最初發放虛假消息的網民採取強硬的法律行動。張娜拉與金南佶曾於2013年傳出緋聞，雙方當時回應稱是相熟的前後輩關係。



此外，張娜拉亦在社交網發文：「既不是解釋也不是辯解，心情慘淡，無中生有捏造的文字不過一夜之間卻被當作了事實，毫無理由和根據，平白被捉弄的心情，甚至讓我害怕這種事今後還會不斷發生。」



