TWICE戀愛禁令解除　粉絲撐姜丹尼爾戀志效

韓國限定男團Wanna One的22歲前成員姜丹尼爾，今日被爆暗撻人氣女團TWICE的22歲隊長志效，女方更被拍得經常到訪男友家約會，二人隨後亦大方認愛，報道又指兩人於今年初開始交往，亦是首位TWICE成員承認戀情。



而有報道翻炒TWICE成員曾在節目中曾提及3年戀愛禁制令，TWICE於2015年10月出道，成員定延與Sana大前年上節目《黃金漁場》，透露雖然合約內容冇寫明，但所屬的JYP事務所社長朴震榮就禁止旗下組合出道3年內拍拖，而TWICE的戀愛禁制令已於去年10月正式解除。



至於姜丹尼爾過往亦曾在節目《Happy Together 3》提及自己的理想型，自言是會主動出擊的一方，又透露希望另一半是有很多地方值得他學習的人。



此外，姜丹尼爾的粉絲團亦發聲明表示對於偶像的戀情雖然感到驚訝，但會默默支持偶像的選擇，亦認為因為身邊有可以借他肩膊依靠的人，令他可以捱過早前的艱難時期，並祝福二人的愛情可以長久不變。而網民亦翻炒志效的學生相，大讚她成名後跟學生時期一樣清純。

