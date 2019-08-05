涉與警方勾結　朴有天4人律師團請辭

早前因涉毒而被判緩刑的韓國男團JYJ前成員朴有天，2016年先後被4名女性控告性侵，最終獲洗脫嫌疑，兼反告其中兩名女子誣告，而其中一名受害人A某去年12月向朴有天提出索償67萬港元的訴訟，法院上月對案件作出強制調停，朴有天需向受害人支付67萬港元損害賠償金，如雙方在兩星期內未有提出異議，調停結果將即時生效，而朴有天位於三成洞市值約67萬港元的物業已被法院扣押作拍賣用途。



而今日有報道指朴有天的4人律師團已於6月17日全部辭任，所以調停判決文件一直未能透過代表律師傳遞給朴有天，A某的代表律師指調查判決不同於開審或宣判通知，不能直接轉達給本人，故希望朴有天本人能確認有關文件，並向法院表達立場。而朴有天代表律師辭任原因未有公開，律師請辭後，他亦沒有再聘請其他律師。



另外，日前有韓媒爆料指朴有天在涉性侵受查時，曾透過當時所屬事務所的經理人，結識警界相關人士，並曾招待對方到自己家中晚膳及飲酒，疑於警方勾結，首爾地方警察廳長李容杓今日在記者會上指正在調查案件是否調查當時負責案件的警官，確認是否存在警方勾結。