變回單身的台灣藝人吳建豪(Vanness)本月7日係佢嘅40歲生日,伍允龍、安志杰一家等眾好友齊齊提早為佢慶生,而且Vanness立即上載短片與大家分享。



Vanness同好友嘅囡囡打成一片,就知道佢有幾鍾意小朋友啦!睇到安志杰囡囡Tessa見到爸爸同叔叔跳舞就開始手舞足蹈,人仔細細就見到佢已經咁有跳舞天分,一定係身邊有一班舞王教路。



片中見到Vanness好開心,仲喺IG留言話好彩個颱風無影響到個行程,先可以令佢同香港朋友一齊慶生,佢仲留言多謝一班好友:「Thank you from the bottom of my heart. Appreciate the accommodations 」身邊有一班咁錫自己嘅好朋友,真係要唱句「人生有個真正朋友的確好極,飲勝!」



---------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。