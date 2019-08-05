祖兒今晚照開紅館騷　未能到場觀眾可退票

修訂《逃犯條例》風波愈鬧愈烈，網民今日發起不合作運動令交通癱瘓，而樂壇天后容祖兒共18場的「PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR」演唱會今晚假紅館舉行頭場，考慮各種因素後，主辦單位發言人英皇高層霍汶希表示：「今晚容祖兒 Pretty Crazy 演唱會直至現時為止都是如期舉行。」



而英皇亦剛發出通告，表示經與各方再度溝通及考慮不同觀眾情況，主辦單位決定今晚如期舉行以方便已經到場及遠道而來的觀眾，但大會亦明白個別觀眾可能因交通及街道狀況未能到達場館，請觀眾保留完整門票（連票尾），大會將安排退票服務，詳情將盡快公告。



而大約4時多，紅館場外已聚集半百名Fans撐遮等候。其後祖兒好友兼導演彭秀慧驅車到達紅館。問到祖兒演唱會可否取消？彭秀慧沒有回答，跟工作人員直入後台。



學友突現身



至於「歌神」張學友5時半突然出現於紅館後台，一身Causal Look戴Cap帽、白Tee配牛仔褲的他，甫出現即獲全場Fans送上歡呼聲，他速步上座駕，然後坐近靠車窗位置向Fans笑笑口揮手道別。



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