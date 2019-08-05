《包青天再起風雲》劇透：陳世美勇救龐金枝

第十一集 (08/05)

有孩童屍首被掛在樹上，眾人着手調查。寡婦秦香蓮（龔嘉欣飾）帶同兒子投靠親戚簡素秋（李綺雯飾），途中遇劫，得公孫策（曹永廉飾）、千羽（胡定欣飾）相助。東瀛魔女羞辱解語軒眾女，玲瓏（陳自瑤飾）邀曉晨（傅嘉莉飾）出賽。包拯（譚俊彥飾）指公孫策患便溏症只因心病，懷谷（謝雪心飾）終道出他患有消渴症。被殺孩童為管正之子，管正（煒烈飾）承認兒子乃過繼。公孫策應考期間，遇上地震，及後因傷無法補考。龐金枝（湯洛雯飾）被困，獲陳世美（黃子恆飾）相救。展昭（張振朗飾）為曉晨特訓，曉晨勇挫東瀛魔女。曉晨為避開跟蹤，誤登仁宗（張頴康飾）之船……新科狀元世美出巡，香蓮驚愕。



第十二集 (08/06)

香蓮懷疑世美是其夫君，託千羽（胡定欣飾）試探。金枝再遇世美，二人郊遊甚歡。仁宗為曉晨送上驚喜後離去，展昭與曉晨同賞花燈遇飛揚怒至，二子大打出手。飛揚告狀，中流（張國強飾）願受杖刑，終令曉晨成功退婚。金枝與世美獲仁宗賜婚，龐太師（李成昌飾）無奈謝恩。世美現身跟香蓮相認，指被賜婚乃迫不得已，求她保守秘密。龐太師為世美設宴，眾人到臨緝拿管正。包拯懷疑拐賣孩童非單一案件，龐太師企圖消毀證據。世美安排香蓮母子登船遊玩，船夫將二人推進河裏……



第十三集 (08/07)

展昭、王朝（李嘉飾）救起香蓮母子；千羽察覺香蓮有所隱瞞。眾捕快撞破展昭、曉晨約會，展昭堅稱二人純屬師徒。曉晨獲仁宗提親，始知他是皇上；眾人推波助瀾，曉晨終答允婚事。開封府調查拐賣孩童案，發現疑犯的無頭屍首。金枝見香蓮刺繡秀麗，請她指教。包拯率眾至蝙蝠洞，驚見大量孩童屍體；及後追捕疑兇，發現案件與世美有關。公孫策回鄉，得悉鄉間發生多宗拐帶孩童案。世美見金枝與香蓮關係友好，怕身份敗露，不惜拐走親兒，要脅香蓮。



第十四集 (08/08)

世美狠心無情，香蓮稱有證據可指認其身份。素秋（李綺雯飾）為救香蓮而被殺，眾人趕到，殺手卻被滅口。包拯救出香蓮兒子，香蓮決意狀告世美。公孫策、千羽提醒包拯若處理世美一案，或會與龐太師結怨。展昭為曉晨送上祝福，終坦承其心意。展昭外出喝酒失職，間接令張龍（李日昇飾）雙目受傷。龐太師因世美所為震怒，金枝竟於婚前懷有世美骨肉。戶部尚書龐令鐸與拐子黨勾結，包拯等前往拘捕，被龐太師捷足先登。眾人安排鄉里指認世美身分，鄉里卻稱不認識他。



第十五集 (08/09)

香蓮於寺廟遇上金枝，並告知世美所為。金枝責備世美，反被世美以她腹中骨肉相脅。中流欲藉報章宣揚世美之事，書坊卻遭破壞；王朝另被誣陷盜款。香蓮因被恐嚇，企圖殺害世美，不果。懷谷替金枝診症，還發現世美患上重病，要用至親之血入藥，方有生機。香蓮患失心瘋，世美帶同香蓮母子找懷谷，承認自己是陳二牛……公堂之上，包拯要將世美治罪，世美否認指控。龐太師着包拯懲治世美，世美脅持金枝欲逃走，激發金枝厥心痛……

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