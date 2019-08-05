張致恒自揭惡行　欺騙未婚妻已跟前度分手

被封「新一代世紀賤男」嘅藝人張致恒（Steven）早前突然宣布與粉絲雯雯將會結婚，「正印」梁皓恩（April）更為此諗過自殺。Steven今日喺社交網連環發文，首先佢向April道歉：「在這件上面，我一直沒有和April分手，這是我不負責和惡劣行為。一直以來她都以為我係和她一個人拍拖，去到我公開事件，才發現原來一直以來都被蒙在鼓裏，浪費了佢嘅青春、佢嘅時間，我明白我做過嘅錯係唔應該原諒，但係我都要喺度好真誠嘅同April講一句：對不起！」



其後承認當時一腳踏N船，並稱自己心甘情願同雯雯結婚生仔：「過往曾經有過好多負面新聞。尤其是今次係（喺）呢件事上邊影響咗好多人，亦為大家帶來負面情緒，在此我感到萬分愧疚。在此事件上我想澄清：被欺騙嘅包括我既（嘅）未婚妻雯雯，我欺騙他（她）我早已和April分手。我講大話欺騙其他女生，說她用小孩威脅我和她結婚，但事實上我未婚妻從來沒有用小孩威脅過我任何東西，小孩是我堅決生下來的，他（她）一直原諒、遷就、忍讓我。我希望一些對她失實的指控可以暫停。」



Steven帖文一出，小五C小姐未知是否看過Steven的「大作」，隨即喺自己IG留言：「啱啱睇完個笑話！」



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