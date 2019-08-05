朋友爭住睇古仔　Kay大呻：明明係我演唱會

歌手謝安琪（Kay）早前為娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談將舉行個唱感受。Kay說：「以前個人比較急，諗好多計劃，依家嘅自己會放輕鬆，會享受眼前嘅工作，咁就會有多啲空間做好眼前嘅事。今次演唱會嘅構思係我同Juno（麥浚龍）開始，歌單都改咗好多次，每日跑步時諗，之後仲打字咁打埋出嚟，好似返工咁。」



問到有否期待與古天樂（古仔）同台時？Kay說：「唔止我期待，Fans都好期待，我身邊啲朋友好得意，買飛話要買古仔嗰場，但明明呢個係我演唱會，我明白觀眾對古仔嘅渴求一定有，但今次我哋邀請嘅嘉賓，我哋設計咗啲嘢去合作，所以要畀時間佢哋考慮。」她又說：「有好多樂迷要求我同Juno、古仔嘅故事拍成電影，但我哋呢個故事嘅音樂部分都未完成，所以暫時未邁向電影住，我亦唔排除有呢個嘅可能性，但交畀Juno決定。」



Kay表示Juno影響自己深，更承認令她的復出步伐加快，她說：「三年前個唱後，本身冇諗住再工作，都唔知會休息到幾時，但Juno佢為我嘅演藝生涯發掘更多可能性，佢有好多睇法，當時連我自己都未有睇法，佢畀到方向同信心我。」



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