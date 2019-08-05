《十二傳說》劇透：盼倩潛入達德學校驚見日軍

第十六集 (08/05)

朵美和眾姊妹重逢，另一姊妹宋逸希亦是座上客，惟與志宗、苾妮表現尷尬。原來七姊妹還有一名成員趙詩潔，早年因急性腦癌病逝，朵美道出七姊妹的往事……芭樂在洗手間遇上怪事，懷疑是詩潔鬼魂出沒。志宗倒斃於新店之中，銘賢（張頴康飾）在現場發現七姊妹手鏈上的水晶及七塊怪石，石頭還沾上頭髮。芭樂婚禮當天，苾妮表現如常到達酒店，不久，苾妮竟於酒店房出事，浴缸水面還浮着代表詩潔的洋娃娃……



第十七集 (08/06)

朵拉（林夏薇飾）證實芭樂當日在洗手間遇上意外是人為陷阱，再憑兇案現場的蛛絲馬迹，發現關鍵線索……芭樂對得利感愧疚，終放手離開。朵拉察覺朵美與芭樂的弟弟李志訓關係曖昧，朵美反質疑朵拉與子博（蕭正楠飾）關係愈見親密。通明的論文大綱提及達德學校的日軍鬼魂傳說，子博、朵拉、吳精神到傳聞猛鬼的該校原址考察；在容、盼倩（蔣家旻飾）及紀錄片製作人趙志彬剛巧到學校拍攝靈異特輯，盼倩指志彬為當年被日軍鬼魂上身的學生之一。



第十八集 (08/07)

中學師生道出學生阮靜宜在達德學校自殺一事，朵拉到猛鬼洗手間查探，盼倩疑似被鬼魂纏繞。江湖術士坤哥在校內作法後，舊生江兆夫突然失蹤，子博、朵拉發現他死於洗手間。朵拉問及盼倩與靜宜的關係，盼倩刻意保持距離。坤哥、另一舊生安技友到兆夫靈堂後證實中毒身亡。朵拉驚覺盼倩、舊生戴偉雄亦是兇手目標；偉雄隨後暗中約盼倩見面。達德保安凌寶寶為舊生丁當傑之母，當傑欵因校園欺凌導致精神失常，朵拉在當傑畫作中亦有重要發現。



第十九集 (08/08)

盼倩、偉雄潛入達德學校，驚見某舊生被行刑式斬首；朵拉懷疑當年有高材生欲利用日軍鬼魂傳說逍遙法外。銘賢設局引蛇出洞，兇手終道出靜宜、當傑被欺凌的真相。盼倩對事件一時未能釋懷，在容表面上安慰女兒，卻偷偷打開盼倩的電腦。子博到潘家當舖收拾父親遺物，發現一塊平平無奇的紅布，藉附帶的化驗報告猜測紅布是清朝海盜張保仔的紅旗幫文物。子博、朵拉向七年前跟隨通明的尋寶團成員龐芷檬，探問寶藏去向。



第二十集 (08/09)

朵拉着子博等人參加定向尋寶團，黃玉（劉佩玥飾）查出通明當年曾聲稱找到疑似海盜文物。芷檬、尋寶專家鄺世海亦是參加者之一，子博苦纏世海追問父親失蹤一事，怎料子博、世海在尋寶途中失蹤。世海及後被毒蛇咬死，而身在現場的子博亦告受傷。子博一反常態接近芷檬，朵拉、黃玉懷疑他另有所圖。尋寶團參加者蘇巧瑜、何震富死於非命；芷檬突然遇襲，其口供對子博極不利。銘、朵拉重返民宿追查線索，發現可疑的尋寶提示……



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